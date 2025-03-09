«Не ходи туда, ладно?»: Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на СВО

Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на СВО ради ее детей
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Владимир Путин попросил медика Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт СВО
Владимир Путин попросил медика Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве попросил военного медика из Тувы, Айдысмаа Монгуш, не возвращаться на фронт. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин». История женщины-медика, которая вынесла тело мужа с поля боя, стала известна на всю страну. 

«Ты туда [на фронт] не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать», — попросил женщину Путин, выражая свою заботу о будущем медика и ее детей. Программу транслировал телеканал «Россия 1».

До этого девушка рассказала президенту о своем опыте участия на фронте СВО. Монгуш также поделилась историей, как она лично вынесла тело своего мужа с поля боя. 

Айдысмаа Монгуш, живущая в Кызыле, является матерью трех детей и после героического поступка продолжает заботиться о своей семье. Президент также пообещал вручить ей государственную награду за ее службу и самоотверженность.

До этого Путин не стал скрывать, что едва не сдержал слезы во время общения с представителями движениями «Защитники Отечества» — вдовами и матерями участников СВО. Встреча прошла за несколько дней до Международного женского дня. 

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве попросил военного медика из Тувы, Айдысмаа Монгуш, не возвращаться на фронт. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин». История женщины-медика, которая вынесла тело мужа с поля боя, стала известна на всю страну.  «Ты туда [на фронт] не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать», — попросил женщину Путин, выражая свою заботу о будущем медика и ее детей. Программу транслировал телеканал «Россия 1». До этого девушка рассказала президенту о своем опыте участия на фронте СВО. Монгуш также поделилась историей, как она лично вынесла тело своего мужа с поля боя.  Айдысмаа Монгуш, живущая в Кызыле, является матерью трех детей и после героического поступка продолжает заботиться о своей семье. Президент также пообещал вручить ей государственную награду за ее службу и самоотверженность. До этого Путин не стал скрывать, что едва не сдержал слезы во время общения с представителями движениями «Защитники Отечества» — вдовами и матерями участников СВО. Встреча прошла за несколько дней до Международного женского дня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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