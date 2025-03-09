«Не ходи туда, ладно?»: Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на СВО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве попросил военного медика из Тувы, Айдысмаа Монгуш, не возвращаться на фронт. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин». История женщины-медика, которая вынесла тело мужа с поля боя, стала известна на всю страну.
«Ты туда [на фронт] не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать», — попросил женщину Путин, выражая свою заботу о будущем медика и ее детей. Программу транслировал телеканал «Россия 1».
До этого девушка рассказала президенту о своем опыте участия на фронте СВО. Монгуш также поделилась историей, как она лично вынесла тело своего мужа с поля боя.
Айдысмаа Монгуш, живущая в Кызыле, является матерью трех детей и после героического поступка продолжает заботиться о своей семье. Президент также пообещал вручить ей государственную награду за ее службу и самоотверженность.
До этого Путин не стал скрывать, что едва не сдержал слезы во время общения с представителями движениями «Защитники Отечества» — вдовами и матерями участников СВО. Встреча прошла за несколько дней до Международного женского дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.