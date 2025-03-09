Депутат Шеремет: агрессия ВСУ на Крымский мост будет воспринята как вызов

Любая атака на Крымский мост будет рассматриваться как прямая угроза и отказ от мирных линий США. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Поэтому агрессия [ВСУ] на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, он предупредил о том, что ответная реакция России на возможные атаки будет мгновенной и крайне жесткой. Это касается не только Крымского моста, но и других важных объектов инфраструктуры, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. В ответ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что атака на Крым приведет к эскалации конфликта и неизбежному возмездию с использованием любого оружия.
17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя беспилотниками, в результате чего произошел теракт, пострадала девочка, ее родители погибли. Мост был восстановлен и открыт 14 октября. 8 октября 2022 года на мосту произошел подрыв грузовика, который президент РФ Владимир Путин назвал терактом, организованным украинскими спецслужбами. Ответственность за оба теракта взяла на себя служба безопасности Украины.
*Алексей Неижпапа — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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