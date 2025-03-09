Сенатор Грин послала проукраинских активистов, пугающих детей, на фронт

Проукраинские активисты, которые напугали трехлетнюю дочь вице-президента США Джей Ди Вэнса во время прогулки, должны отправиться на фронт на Украине. Об этом сообщила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
«Я считаю, что проукраинские протестующие, которые донимали нашего вице-президента Джей Ди Вэнса и его трехлетнюю маленькую девочку, должны отправиться на фронт украинского (конфликта — ред.)», — написала Грин в соцсети Х. Она также призвала протестующих «доказать поддержку Украины» личными финансами и жизнью.
Ранее Джей Ди Вэнс сообщил о конфликте с проукраинскими протестующими во время прогулки с дочерью. В соцсети Х он отметил, что девочка испугалась демонстрантов, выкрикивавших какие-то лозунги. Вэнсу пришлось поговорить с участниками акции, чтобы они «оставили малышку в покое». После инцидента семью Вэнса перевезли в безопасное место, передает RT.
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