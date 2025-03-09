Украина атаковала Россию сотнями беспилотников

Минобороны: ВС РФ сбили 228 беспилотников ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские ПВО сбили 99 БПЛА вне зоны проведения СВО
Российские ПВО сбили 99 БПЛА вне зоны проведения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За 9 марта системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 228 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что также были уничтожены управляемая авиабомба JDAM и два реактивных снаряда из системы залпового огня HIMARS, произведенные в США.

Ранее силами ВС РФ были уничтожены два БПЛА типа «Баба-яга», принадлежащих ВСУ, в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони. Дроны выполняли задачи по сбору разведывательной информации в районе, где находится детский сад, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 9 марта системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 228 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что также были уничтожены управляемая авиабомба JDAM и два реактивных снаряда из системы залпового огня HIMARS, произведенные в США. Ранее силами ВС РФ были уничтожены два БПЛА типа «Баба-яга», принадлежащих ВСУ, в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони. Дроны выполняли задачи по сбору разведывательной информации в районе, где находится детский сад, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...