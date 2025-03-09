Украина атаковала Россию сотнями беспилотников

За 9 марта системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 228 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что также были уничтожены управляемая авиабомба JDAM и два реактивных снаряда из системы залпового огня HIMARS, произведенные в США.
Ранее силами ВС РФ были уничтожены два БПЛА типа «Баба-яга», принадлежащих ВСУ, в небе над Часовым Яром в ДНР, рассказал оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони. Дроны выполняли задачи по сбору разведывательной информации в районе, где находится детский сад, передает RT.
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