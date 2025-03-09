Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел перепалку в Овальном кабинете между американским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, с точки зрения дипломатии таких прецедентов не было начиная со Средних веков.
«С точки зрения дипломатии такого [давно] не было. Случалось в античные времена, в древней истории <...> Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки, будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», — признался Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
Так официальный представитель Кремля прокомментировал ссору в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая произошла 28 февраля. Тогда предметом бурного обсуждения стал очередной отказ украинского главы от переговоров с Россией. Политики не стеснялись в выражениях, обвиняя друг друга. Беседа чуть не дошла до рукоприкладства. Причем все происходило на глазах у журналистов. Европа выступила с поддержкой Зеленского после инцидента, однако спустя время лидеры стран ЕС начали уговаривать Украину на уступки.
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