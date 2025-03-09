В Иркутске майнинговые машинки вызвали пожар в жилом доме. Жильцам пришлось эвакуироваться из-за того, что подъезд окутал едкий дым, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Возгорание произошло на балконе многоэтажки на улице Летописца Нита Романова. «Причиной пожара стало короткое замыкание майнинговых машинок. Площадь пожара составила два квадратных метра», — сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.
Тридцать жильцов самостоятельно покинули квартиры — в подъезде стало нечем дышать из-за густого едкого дыма. Пожар тушили девять сотрудников МЧС при помощи трех единиц техники.
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