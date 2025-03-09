В Иркутске майнинговые машинки вызвали пожар в жилом доме. Фото

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Пожар произошел из-за майнинговых машинок (архивное фото)
Пожар произошел из-за майнинговых машинок (архивное фото) Фото:

В Иркутске майнинговые машинки вызвали пожар в жилом доме. Жильцам пришлось эвакуироваться из-за того, что подъезд окутал едкий дым, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Возгорание произошло на балконе многоэтажки на улице Летописца Нита Романова. «Причиной пожара стало короткое замыкание майнинговых машинок. Площадь пожара составила два квадратных метра», — сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области. 

Тридцать жильцов самостоятельно покинули квартиры — в подъезде стало нечем дышать из-за густого едкого дыма. Пожар тушили девять сотрудников МЧС при помощи трех единиц техники.

Площадь пожара составила два квадратных метра
Площадь пожара составила два квадратных метра
Фото:

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В Иркутске майнинговые машинки вызвали пожар в жилом доме. Жильцам пришлось эвакуироваться из-за того, что подъезд окутал едкий дым, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. Возгорание произошло на балконе многоэтажки на улице Летописца Нита Романова. «Причиной пожара стало короткое замыкание майнинговых машинок. Площадь пожара составила два квадратных метра», — сообщается в официальном telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.  Тридцать жильцов самостоятельно покинули квартиры — в подъезде стало нечем дышать из-за густого едкого дыма. Пожар тушили девять сотрудников МЧС при помощи трех единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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