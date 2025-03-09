На Украине возникли массовые проблемы при оплате картами Mastercard

На Украине зафиксирован массовый сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, который привел к проблемам с оплатой в супермаркетах и работой банкоматов, особенно в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Сообщают о массовом сбое в работе Visa и Mastercard. В частности, в Киеве якобы невозможно рассчитаться картой в супермаркетах. Также, по предварительной информации, в столице не работают банкоматы», — говорится в сообщении ТСН. Пока не ясны причины, вызвавшие эти технические проблемы.
Инцидент затронул не только столичный регион, но и другие города Украины. Однако, как отмечает издание «Страна», пользователям все еще доступны переводы через электронные приложения, что является временной альтернативой для совершения неотложных платежей.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Visa и Mastercard вскоре вернутся в Россию. Он отметил, что компании потеряли значительную аудиторию и будут стремиться занять рынок, но это будет непросто. В Центробанке РФ эту информацию опровергли.
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