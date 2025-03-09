Путин едва сдержал слезы после разговора с матерями и вдовами бойцов СВО. Видео

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Владимир Путин едва не сдержал слезы во время разговора с матерыми и вдовами погибших солдат ВС РФ
Владимир Путин едва не сдержал слезы во время разговора с матерыми и вдовами погибших солдат ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский президент Владимир Путин признался, что едва сдержал слезы во время встречи с представителями фонда «Защитники Отечества», которая произошла в преддверии Международного женского дня. В ходе беседы матери и вдовы российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, рассказывали об их подвигах на фронте.

«Очень трогательно было. Едва сдержался», — признался Владимир Путин, комментируя прошедший разговор. Соответствующий фрагмент опубликовал российский журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Сама встреча прошла еще 6 марта. Уже тогда Путин дал понять, что ему тяжело как-то комментировать душераздирающие истории о подвигах российских бойцов, которые, однако, не смогли пережить сражения. Так он прокомментировал историю матери российского военного о подвиге ее сына, который, понимая неизбежность своей гибели, твердо решил спасти своих товарищей. Президент РФ подчеркнул, что такое патриотическое отношение бойцов к своей стране возможно только в России. 

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Российский президент Владимир Путин признался, что едва сдержал слезы во время встречи с представителями фонда «Защитники Отечества», которая произошла в преддверии Международного женского дня. В ходе беседы матери и вдовы российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, рассказывали об их подвигах на фронте. «Очень трогательно было. Едва сдержался», — признался Владимир Путин, комментируя прошедший разговор. Соответствующий фрагмент опубликовал российский журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Сама встреча прошла еще 6 марта. Уже тогда Путин дал понять, что ему тяжело как-то комментировать душераздирающие истории о подвигах российских бойцов, которые, однако, не смогли пережить сражения. Так он прокомментировал историю матери российского военного о подвиге ее сына, который, понимая неизбежность своей гибели, твердо решил спасти своих товарищей. Президент РФ подчеркнул, что такое патриотическое отношение бойцов к своей стране возможно только в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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