Российский президент Владимир Путин признался, что едва сдержал слезы во время встречи с представителями фонда «Защитники Отечества», которая произошла в преддверии Международного женского дня. В ходе беседы матери и вдовы российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, рассказывали об их подвигах на фронте.
«Очень трогательно было. Едва сдержался», — признался Владимир Путин, комментируя прошедший разговор. Соответствующий фрагмент опубликовал российский журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Сама встреча прошла еще 6 марта. Уже тогда Путин дал понять, что ему тяжело как-то комментировать душераздирающие истории о подвигах российских бойцов, которые, однако, не смогли пережить сражения. Так он прокомментировал историю матери российского военного о подвиге ее сына, который, понимая неизбежность своей гибели, твердо решил спасти своих товарищей. Президент РФ подчеркнул, что такое патриотическое отношение бойцов к своей стране возможно только в России.
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