Подразделения Вооруженных Сил Украины отступают из населенного пункта Черкасское Поречное, который находится в Курской области. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.
«Интенсивные бои продолжаются непосредственно в населенном пункте Черкасское Поречное в районе Крестовоздвиженской церкви. Военнослужащие ВСУ покидают свои укрепления в том районе», — передает агентство, публикуя кадры бегства украинских военнослужащих.
Ранее недалеко от Черкасского Поречного группа украинских военнослужащих сдалась в плен. Согласно информации, предоставленной силовиками, барьерные отряды Вооруженных сил Украины активно препятствуют попыткам насильно мобилизованных солдат покинуть свои позиции и сдаться, передает RT.
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