Бегство ВСУ из Черкасского Поречного сняли на видео

ВСУ покидают укрепления в районе Черкасского Поречного в Курской области
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ВСУ покидают свои позиции в Черкасском Поречном
ВСУ покидают свои позиции в Черкасском Поречном Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Подразделения Вооруженных Сил Украины отступают из населенного пункта Черкасское Поречное, который находится в Курской области. Соответствующие кадры публикует РИА Новости. 

«Интенсивные бои продолжаются непосредственно в населенном пункте Черкасское Поречное в районе Крестовоздвиженской церкви. Военнослужащие ВСУ покидают свои укрепления в том районе», — передает агентство, публикуя кадры бегства украинских военнослужащих. 

Ранее недалеко от Черкасского Поречного группа украинских военнослужащих сдалась в плен. Согласно информации, предоставленной силовиками, барьерные отряды Вооруженных сил Украины активно препятствуют попыткам насильно мобилизованных солдат покинуть свои позиции и сдаться, передает RT

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Подразделения Вооруженных Сил Украины отступают из населенного пункта Черкасское Поречное, который находится в Курской области. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.  «Интенсивные бои продолжаются непосредственно в населенном пункте Черкасское Поречное в районе Крестовоздвиженской церкви. Военнослужащие ВСУ покидают свои укрепления в том районе», — передает агентство, публикуя кадры бегства украинских военнослужащих.  Ранее недалеко от Черкасского Поречного группа украинских военнослужащих сдалась в плен. Согласно информации, предоставленной силовиками, барьерные отряды Вооруженных сил Украины активно препятствуют попыткам насильно мобилизованных солдат покинуть свои позиции и сдаться, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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