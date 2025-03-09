Мужчина подорвался на мине в Белгородской области

В Шебекино (Белгородская область) мужчина пострадал от сдетонировавшей мины «колокольчик» и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино мужчина пострадал от сдетонировавшей рядом мины „колокольчик“», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), а затем его перевезли в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего лечения. Помимо минно-взрывной травмы, у мужчины диагностированы баротравма и множественные осколочные ранения ног.
Кроме того, в результате взрыва были выбиты окна в доме пострадавшего и поврежден легковой автомобиль. Также беспилотник атаковал парковку предприятия, повредив четыре автомобиля, и фермерское хозяйство в поселке Дальний, где пострадало производственное помещение. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
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