КП: скончался подозреваемый в убийстве главы района на Алтае

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После убийства Онищенко (на фото) Фенин пытался покончить жизнь самоубийством
После убийства Онищенко (на фото) Фенин пытался покончить жизнь самоубийством Фото:

Сегодня, 9 марта, умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». 

«В воскресенье, 9 марта, скончался предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко», — передает издание со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Там уточнили, что следственное управление СК Российской Федерации по Алтайскому краю подтвердило информацию о смерти Фенина.

После убийства Онищенко, он предпринял попытку самоубийства. В критическом состоянии Фенина доставили в реанимацию. Впоследствии его транспортировали из Завьяловской центральной районной больницы в Барнаул.

Онищенко застрелили 4 марта при выходе из кафе. Он скончался на месте преступления. По этому факту было возбуждено уголовное дело, передает RT.

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Сегодня, 9 марта, умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».  «В воскресенье, 9 марта, скончался предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко», — передает издание со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Там уточнили, что следственное управление СК Российской Федерации по Алтайскому краю подтвердило информацию о смерти Фенина. После убийства Онищенко, он предпринял попытку самоубийства. В критическом состоянии Фенина доставили в реанимацию. Впоследствии его транспортировали из Завьяловской центральной районной больницы в Барнаул. Онищенко застрелили 4 марта при выходе из кафе. Он скончался на месте преступления. По этому факту было возбуждено уголовное дело, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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