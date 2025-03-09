КП: скончался подозреваемый в убийстве главы района на Алтае

Сегодня, 9 марта, умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
«В воскресенье, 9 марта, скончался предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко», — передает издание со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Там уточнили, что следственное управление СК Российской Федерации по Алтайскому краю подтвердило информацию о смерти Фенина.
После убийства Онищенко, он предпринял попытку самоубийства. В критическом состоянии Фенина доставили в реанимацию. Впоследствии его транспортировали из Завьяловской центральной районной больницы в Барнаул.
Онищенко застрелили 4 марта при выходе из кафе. Он скончался на месте преступления. По этому факту было возбуждено уголовное дело, передает RT.
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