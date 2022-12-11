Белый дом обвинил Россию в желании продолжать СВО на Украине

11 декабря 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

США полагают, что Путин намерен продолжать спецоперацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом полагает, что руководство РФ намерено продолжить специальную военную операцию (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, оценивая возможные планы президента России Владимира Путина в рамках спецоперации. «То, что мы видим на месте событий, — это человек [Владимир Путин], который намерен продолжить боевые действия против Украины», — сказал Кирби в интервью телеканалу ABC . При этом чиновник затруднился дать более точную оценку планов российского лидера. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В тоже время Путин неоднократно подчеркивал, что Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников, напоминают «Невские новости» .

Белый дом полагает, что руководство РФ намерено продолжить специальную военную операцию (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, оценивая возможные планы президента России Владимира Путина в рамках спецоперации. «То, что мы видим на месте событий, — это человек [Владимир Путин], который намерен продолжить боевые действия против Украины», — сказал Кирби в интервью телеканалу ABC. При этом чиновник затруднился дать более точную оценку планов российского лидера. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В тоже время Путин неоднократно подчеркивал, что Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников, напоминают «Невские новости».