Белый дом обвинил Россию в желании продолжать СВО на Украине

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США полагают, что Путин намерен продолжать спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белый дом полагает, что руководство РФ намерено продолжить специальную военную операцию (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, оценивая возможные планы президента России Владимира Путина в рамках спецоперации.

«То, что мы видим на месте событий, — это человек [Владимир Путин], который намерен продолжить боевые действия против Украины», — сказал Кирби в интервью телеканалу ABC. При этом чиновник затруднился дать более точную оценку планов российского лидера.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В тоже время Путин неоднократно подчеркивал, что Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников, напоминают «Невские новости».

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Белый дом полагает, что руководство РФ намерено продолжить специальную военную операцию (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, оценивая возможные планы президента России Владимира Путина в рамках спецоперации. «То, что мы видим на месте событий, — это человек [Владимир Путин], который намерен продолжить боевые действия против Украины», — сказал Кирби в интервью телеканалу ABC. При этом чиновник затруднился дать более точную оценку планов российского лидера. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В тоже время Путин неоднократно подчеркивал, что Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников, напоминают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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