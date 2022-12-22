Путин: Россия не собирается устраивать провокаций

Россия не собирается устраивать никаких провокаций, развертывание стратегических сил служат для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».
«Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций. Но все-таки… фактор усиления наших фактических стратегических сил, хотя эти системы средней дальности… Такие скоростные характеристики… дают нам определенные преимущества», — сказал президент России Владимир Путин.
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Россия не собирается устраивать никаких провокаций, развертывание стратегических сил служат для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала «Россия 24». «Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций. Но все-таки… фактор усиления наших фактических стратегических сил, хотя эти системы средней дальности… Такие скоростные характеристики… дают нам определенные преимущества», — сказал президент России Владимир Путин. Ранее URA.RU рассказало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах увеличить численность армии РФ до полутора миллионов человек. В то же время, Путин рассказал, что перевод экономики страны на военные рельсы не планируется.