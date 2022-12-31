Экономист подсчитал размер пенсии Деда Мороза

Экономист Гиринский: пенсия Деда Мороза составляет чуть более десяти тысяч рублей

01 января 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Пенсия у Деда Мороза составляет чуть больше десяти тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Размер пенсии Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более десяти тысяч рублей», — пояснил эксперт агентству «Прайм». При этом он уточнил, что Дед Мороз является работающим пенсионером, поэтому ему не положена индексация. Если взять в расчет, что главный символ Нового года постоянно проживает в Вологодской области, то пенсия увеличится, но ненамного. Ранее сообщалось, что пенсии в России с 1 января 2023 года повысится на 4,8%. Минимальная сумма выплаты составит 12 363 рубля. Также в новом году в РФ увеличится МРОТ, а семьи с детьми получат новую выплату.

Размер пенсии Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более десяти тысяч рублей», — пояснил эксперт агентству «Прайм». При этом он уточнил, что Дед Мороз является работающим пенсионером, поэтому ему не положена индексация. Если взять в расчет, что главный символ Нового года постоянно проживает в Вологодской области, то пенсия увеличится, но ненамного. Ранее сообщалось, что пенсии в России с 1 января 2023 года повысится на 4,8%. Минимальная сумма выплаты составит 12 363 рубля. Также в новом году в РФ увеличится МРОТ, а семьи с детьми получат новую выплату.