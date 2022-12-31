31 декабря 2022

Экономист подсчитал размер пенсии Деда Мороза

Экономист Гиринский: пенсия Деда Мороза составляет чуть более десяти тысяч рублей
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Пенсия у Деда Мороза составляет чуть больше десяти тысяч рублей Фото:

Размер пенсии Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более десяти тысяч рублей», — пояснил эксперт агентству «Прайм». При этом он уточнил, что Дед Мороз является работающим пенсионером, поэтому ему не положена индексация. Если взять в расчет, что главный символ Нового года постоянно проживает в Вологодской области, то пенсия увеличится, но ненамного.

Ранее сообщалось, что пенсии в России с 1 января 2023 года повысится на 4,8%. Минимальная сумма выплаты составит 12 363 рубля. Также в новом году в РФ увеличится МРОТ, а семьи с детьми получат новую выплату.

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Размер пенсии Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более десяти тысяч рублей», — пояснил эксперт агентству «Прайм». При этом он уточнил, что Дед Мороз является работающим пенсионером, поэтому ему не положена индексация. Если взять в расчет, что главный символ Нового года постоянно проживает в Вологодской области, то пенсия увеличится, но ненамного. Ранее сообщалось, что пенсии в России с 1 января 2023 года повысится на 4,8%. Минимальная сумма выплаты составит 12 363 рубля. Также в новом году в РФ увеличится МРОТ, а семьи с детьми получат новую выплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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