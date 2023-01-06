Пушилин назвал условие, которое поможет завершить конфликт на Украине

Пушилин призвал Россию и Запад обсудить новый миропорядок

06 января 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Пушилин рассказал, когда закончится конфликт на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда Россия и Запад договорятся о новом миропорядке, конфликт на Украине завершится окончательно. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Что такое победа? В моем понимании — это вот такая конференция. Без нее не будет [победы]. Если кто-то думает, что это вопрос в Украине, — это глупость. Это не конец. <…> Здесь нужно довести до логической ситуации, где будут возможны на равноправных, понятных, даже, скажем, взаимоуважительных условиях переговоры, конференция, где будет установлен новый порядок, миропорядок», — сказал Пушилин в разговоре с сенатором Александром Вайнбергом. Видео опубликовано в telegram-канале Пушилина. Врио главы ДНР также выразил мнение, что выполнение целей по денацификации Украины не остановит блок НАТО. Альянс продолжает движение к границам России и сейчас рассматривает вопросы о принятии Финляндии и Швеции. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс произойдет вопреки мнению Турции. По его мнению, это случится в наступившем году, передает «Царьград». Сейчас Анкара продолжает настаивать на том, что эти страны не смогут вступить в альянс, пока не признают террористическими курдские организации и не выдадут участников этих организаций, обвиняемых в терроризме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда Россия и Запад договорятся о новом миропорядке, конфликт на Украине завершится окончательно. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Что такое победа? В моем понимании — это вот такая конференция. Без нее не будет [победы]. Если кто-то думает, что это вопрос в Украине, — это глупость. Это не конец. <…> Здесь нужно довести до логической ситуации, где будут возможны на равноправных, понятных, даже, скажем, взаимоуважительных условиях переговоры, конференция, где будет установлен новый порядок, миропорядок», — сказал Пушилин в разговоре с сенатором Александром Вайнбергом. Видео опубликовано в telegram-канале Пушилина. Врио главы ДНР также выразил мнение, что выполнение целей по денацификации Украины не остановит блок НАТО. Альянс продолжает движение к границам России и сейчас рассматривает вопросы о принятии Финляндии и Швеции. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс произойдет вопреки мнению Турции. По его мнению, это случится в наступившем году, передает «Царьград». Сейчас Анкара продолжает настаивать на том, что эти страны не смогут вступить в альянс, пока не признают террористическими курдские организации и не выдадут участников этих организаций, обвиняемых в терроризме.