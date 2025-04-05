Bloomberg: Болгария и Турция хотят увеличить поставки российского газа

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Болгария и Турция хотят увеличить объемы поставляемого российского газа
Болгария и Турция хотят увеличить объемы поставляемого российского газа Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Болгария и Турция рассматривают возможности увеличения пропускной способности для транзита природного газа. Это могло бы способствовать увеличению поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg. 

«Болгария и Турция изучат варианты увеличения пропускной способности транзита природного газа на своей совместной границе. Это может позволить увеличить потоки из России и Каспийского региона в Центральную Европу», — говорится в материале

В рамках переговоров, которые будут вестись на экспертном уровне до 2 мая, страны намерены пересмотреть действующие соглашения. После этого ожидается поиск политических решений для расширения возможностей транзита газа.

При этом в материале отмечается, что на территории Болгарии находится единственный в настоящее время функционирующий маршрут для транспортировки российского газа в Европу. Как пишет Bloomberg, болгарский газопровод является продолжением «Турецкого потока». 

Вопрос поставок энергоресурса сейчас крайне важен. Ведь Украина в начале года отказалась продлевать транзит газа. В Европе уже начали расти цены на газ. Страны ЕС еще с начала СВО пытались найти альтернативные и надежные источники поставок, однако этого практически не произошло. Более подробно — в материале URA.RU

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Болгария и Турция рассматривают возможности увеличения пропускной способности для транзита природного газа. Это могло бы способствовать увеличению поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg.  «Болгария и Турция изучат варианты увеличения пропускной способности транзита природного газа на своей совместной границе. Это может позволить увеличить потоки из России и Каспийского региона в Центральную Европу», — говорится в материале.  В рамках переговоров, которые будут вестись на экспертном уровне до 2 мая, страны намерены пересмотреть действующие соглашения. После этого ожидается поиск политических решений для расширения возможностей транзита газа. При этом в материале отмечается, что на территории Болгарии находится единственный в настоящее время функционирующий маршрут для транспортировки российского газа в Европу. Как пишет Bloomberg, болгарский газопровод является продолжением «Турецкого потока».  Вопрос поставок энергоресурса сейчас крайне важен. Ведь Украина в начале года отказалась продлевать транзит газа. В Европе уже начали расти цены на газ. Страны ЕС еще с начала СВО пытались найти альтернативные и надежные источники поставок, однако этого практически не произошло. Более подробно — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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