Bloomberg: Болгария и Турция хотят увеличить поставки российского газа

Болгария и Турция рассматривают возможности увеличения пропускной способности для транзита природного газа. Это могло бы способствовать увеличению поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg.
«Болгария и Турция изучат варианты увеличения пропускной способности транзита природного газа на своей совместной границе. Это может позволить увеличить потоки из России и Каспийского региона в Центральную Европу», — говорится в материале.
В рамках переговоров, которые будут вестись на экспертном уровне до 2 мая, страны намерены пересмотреть действующие соглашения. После этого ожидается поиск политических решений для расширения возможностей транзита газа.
При этом в материале отмечается, что на территории Болгарии находится единственный в настоящее время функционирующий маршрут для транспортировки российского газа в Европу. Как пишет Bloomberg, болгарский газопровод является продолжением «Турецкого потока».
Вопрос поставок энергоресурса сейчас крайне важен. Ведь Украина в начале года отказалась продлевать транзит газа. В Европе уже начали расти цены на газ. Страны ЕС еще с начала СВО пытались найти альтернативные и надежные источники поставок, однако этого практически не произошло. Более подробно — в материале URA.RU.
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