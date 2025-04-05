Жителя Эстонии выгнали из страны из-за герба России

ERR: россиянина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию герба РФ
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Во время трансляции в TikTok Горлова на заднем фоне был флаг ФК «Спартак» с гербом РФ
Во время трансляции в TikTok Горлова на заднем фоне был флаг ФК «Спартак» с гербом РФ Фото:

Из Эстонии депортировали российского болельщика Константина Горлова, имеющего вид на жительство в стране, за демонстрацию флага «Спартака» с двуглавым орлом Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Народная партия Эстонии в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности выслала из Эстонии Константина Горлова, поскольку он представлял угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии.», — передает ERR. Во время его трансляции в TikTok на заднем фоне был заметен флаг московского «Спартака», содержащий изображение золотого двуглавого орла — элемента государственного герба РФ.

Эстонские власти усмотрели в действиях Горлова нарушение законодательства. В результате суд признал Горлова виновным в демонстрации поддержки России. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 800 евро, аннулировали вид на жительство и ввели запрет на въезд в Эстонию.

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Из Эстонии депортировали российского болельщика Константина Горлова, имеющего вид на жительство в стране, за демонстрацию флага «Спартака» с двуглавым орлом Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. «Народная партия Эстонии в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности выслала из Эстонии Константина Горлова, поскольку он представлял угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии.», — передает ERR. Во время его трансляции в TikTok на заднем фоне был заметен флаг московского «Спартака», содержащий изображение золотого двуглавого орла — элемента государственного герба РФ. Эстонские власти усмотрели в действиях Горлова нарушение законодательства. В результате суд признал Горлова виновным в демонстрации поддержки России. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 800 евро, аннулировали вид на жительство и ввели запрет на въезд в Эстонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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