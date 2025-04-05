Жителя Эстонии выгнали из страны из-за герба России

Из Эстонии депортировали российского болельщика Константина Горлова, имеющего вид на жительство в стране, за демонстрацию флага «Спартака» с двуглавым орлом Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
«Народная партия Эстонии в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности выслала из Эстонии Константина Горлова, поскольку он представлял угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии.», — передает ERR. Во время его трансляции в TikTok на заднем фоне был заметен флаг московского «Спартака», содержащий изображение золотого двуглавого орла — элемента государственного герба РФ.
Эстонские власти усмотрели в действиях Горлова нарушение законодательства. В результате суд признал Горлова виновным в демонстрации поддержки России. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 800 евро, аннулировали вид на жительство и ввели запрет на въезд в Эстонию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.