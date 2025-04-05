Пострадавший в «Крокусе» начал судиться с организаторами концерта «Пикника»

Пострадавший в результате террористического акта во время концерта группы «Пикник», проходившего в концертном зале «Крокус Сити Холл», обратился в суд с иском к организатору мероприятия. В рамках судебного процесса он запросил у ответчика предоставление документа, подтверждающего антитеррористическую защиту места проведения мероприятия. Об этом сообщает адвокат пострадавшего Владимир Трофимов.
«Суд по ходатайству нашей стороны предложил ответчику и третьему лицу представить в следующее судебное заседание паспорт антитеррористической защищенности „Крокуса“. В этом документе должен быть указан план действий при возникновении террористической угрозы», — рассказал адвокат в беседе с РИА Новости.
Трофимов сообщил, что одной из задач иска будет проверка соответствия действий юридических лиц требованиям по организации и обеспечению безопасности на концерте. По словам истца, его права как потребителя были нарушены из-за того, что организаторы не смогли обеспечить адекватный уровень безопасности на мероприятии, в связи с чем он требует через суд компенсировать ему моральный ущерб в размере одного миллиона рублей.
Ранее стало известно, что теракт в «Крокусе» был заранее спланирован и организован спецслужбами государства, которое не поддерживает дружественные отношения с Россией, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Целью этой операции была дестабилизация обстановки внутри страны, передает «Национальная служба новостей».
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