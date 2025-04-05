Граждане Франции тайком хотели пробраться на космодром Байконур

Четверо граждан Франции были задержаны при попытке незаконно пробраться на территорию космодрома Байконур. Это стало вторым инцидентом за последнюю неделю, когда иностранные лица пытаются проникнуть на объект, сообщают СМИ.
«По словам туристов из Франции, они хотели посмотреть на ракету-носитель „Энергия“, а также сделать несколько впечатляющих фотографий и видео, для чего даже прихватили фотоаппарат. Секретная „операция“ была полностью провалена», — рассказывает детали инцидента издание Life.ru.
Нежданых гостей арестовали возле платформы 112 «А», у оборудования для динамических испытаний, которое более не эксплуатируется сотрудниками космического центра. Французским гражданам были оформлены административные протоколы за нарушение режима доступа на охраняемую территорию, согласно соответствующей статье законодательства. Им назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Благодаря быстрому реагированию правоохранительных органов, функционирование космодрома не пострадало.
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