Очевидцы рассказали о ЧП в московском аквапарке

В Москве из здания, в котором находятся крупнейший аквапарк и фитнес-центр эвакуировали более двух тысяч посетителей. По словам гостей, на месте произошло ЧП, подробности которого неизвестны.
«Мы пошли в новый фитнес зал „Мореон“ на тест-драйв. Не успели начать полноценную тренировку, как сработал сигнал оповещения. Нас попросили покинуть комлекс», — рассказали посетители комплекса. С ними пообщались авторы telegram-канала «Осторожно, Москва». Гости аквапарка и фитнес-центра сообщили о сработавшей системе оповещения. «Само оповещение было тихим, без звуковой сирены. Сигнализации вообще не было слышно. Далее мы пошли по раздевалкам, где было видно, что куча людей бежит», — рассказали очевидцы. По их словам, причиной эвакуации могло стать сообщение о минировании. На месте работают сотрудники спецслужб.
Из аквапарка «Мореон» — крупнейшего крытого водного комплекса Москвы — эвакуировали более двух тысяч человек. Причиной стала находка подозрительного предмета, сообщили в экстренных службах.
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