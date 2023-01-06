Премьер-министр Украины посчитал деньги, полученные от Запада

Шмыгаль: Запад направил на Украину около триллиона гривен
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Запад отправил на Украину 1 трлн гривен за 2022 год, рассказал Шмыгаль Фото:

Киев получил от международных партнеров около 1 трлн гривен за 2022 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Около 1 трлн гривен мы получили от наших международных партнеров», — сказал Шмыгаль. Его цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

Большую часть финансовой помощи предоставили США — 410 млрд гривен. Еще 390 млрд гривен поступило из стран Евросоюза. 88 млрд гривен было получено от МВФ, 60 млрд гривен — от Канады, 35 млрд гривен — от Великобритании, 34 млрд гривен — от Всемирного банка, 17 млрд гривен — от Японии.

Ранее Шмыгаль заявлял, что восстановление Украины будет стоить 700 миллиардов долларов. Запрашивая такую сумму он отметил, что его подсчеты совпадают с оценками со стороны вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде, передает «Национальная служба новостей».

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Киев получил от международных партнеров около 1 трлн гривен за 2022 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. «Около 1 трлн гривен мы получили от наших международных партнеров», — сказал Шмыгаль. Его цитирует агентство «Интерфакс-Украина». Большую часть финансовой помощи предоставили США — 410 млрд гривен. Еще 390 млрд гривен поступило из стран Евросоюза. 88 млрд гривен было получено от МВФ, 60 млрд гривен — от Канады, 35 млрд гривен — от Великобритании, 34 млрд гривен — от Всемирного банка, 17 млрд гривен — от Японии. Ранее Шмыгаль заявлял, что восстановление Украины будет стоить 700 миллиардов долларов. Запрашивая такую сумму он отметил, что его подсчеты совпадают с оценками со стороны вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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