06 января 2023

Пушилин и Кириенко в рождественскую ночь поставили свечи в память о погибших в Макеевке

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Звон-благовест в Храме-колокольне «Большой Златоуст». Екатеринбург, свечи, храм, церковь, вера, православная церковь, православие
Военнослужащий РФ попросил помянуть его товарищей Фото:
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Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ночь на Рождество поставили свечи в память о погибших российских военных в Макеевке. Об этом сообщил Пушилин.

«Один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке, попросил от его имени поставить в храме свечи и помянуть его погибших товарищей. Сегодня, в канун Рождества, с Сергеем Кириенко посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки и выполнили эту просьбу», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

В Макеевке погибли 89 российских военных из-за удара ВСУ, сообщает Пятый канал. Ранее было известно о 63 жертвах, передает «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что российские военные пользовались телефонами, что могло стать причиной трагедии. Раненые военнослужащие спасали своих товарищей и вытаскивали их, рискуя собой, рассказывал позже Пушилин. Президент РФ Владимир Путин принял решение наградить их.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ночь на Рождество поставили свечи в память о погибших российских военных в Макеевке. Об этом сообщил Пушилин. «Один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке, попросил от его имени поставить в храме свечи и помянуть его погибших товарищей. Сегодня, в канун Рождества, с Сергеем Кириенко посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки и выполнили эту просьбу», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В Макеевке погибли 89 российских военных из-за удара ВСУ, сообщает Пятый канал. Ранее было известно о 63 жертвах, передает «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что российские военные пользовались телефонами, что могло стать причиной трагедии. Раненые военнослужащие спасали своих товарищей и вытаскивали их, рискуя собой, рассказывал позже Пушилин. Президент РФ Владимир Путин принял решение наградить их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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