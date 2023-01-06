Пушилин и Кириенко в рождественскую ночь поставили свечи в память о погибших в Макеевке

07 января 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Военнослужащий РФ попросил помянуть его товарищей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ночь на Рождество поставили свечи в память о погибших российских военных в Макеевке. Об этом сообщил Пушилин. «Один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке, попросил от его имени поставить в храме свечи и помянуть его погибших товарищей. Сегодня, в канун Рождества, с Сергеем Кириенко посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки и выполнили эту просьбу», — написал Пушилин в своем telegram-канале . В Макеевке погибли 89 российских военных из-за удара ВСУ, сообщает Пятый канал. Ранее было известно о 63 жертвах, передает «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что российские военные пользовались телефонами, что могло стать причиной трагедии. Раненые военнослужащие спасали своих товарищей и вытаскивали их, рискуя собой, рассказывал позже Пушилин. Президент РФ Владимир Путин принял решение наградить их.

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ночь на Рождество поставили свечи в память о погибших российских военных в Макеевке. Об этом сообщил Пушилин. «Один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке, попросил от его имени поставить в храме свечи и помянуть его погибших товарищей. Сегодня, в канун Рождества, с Сергеем Кириенко посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки и выполнили эту просьбу», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В Макеевке погибли 89 российских военных из-за удара ВСУ, сообщает Пятый канал. Ранее было известно о 63 жертвах, передает «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что российские военные пользовались телефонами, что могло стать причиной трагедии. Раненые военнослужащие спасали своих товарищей и вытаскивали их, рискуя собой, рассказывал позже Пушилин. Президент РФ Владимир Путин принял решение наградить их.