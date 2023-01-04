Пушилин рассказал о решении Путина наградить военных из Макеевки

Пушилин: Путин представит к награде солдат ВС РФ из Макеевки

05 января 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил о награждении солдат ВС РФ из Макеевки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин принял решение наградить военнослужащих, которые после удара HIMARS по Макеевке спасали сослуживцев. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по кому есть информация», — заявил Пушилин во время посещения больницы, где находятся в данный момент бойцы Вооруженных сил РФ, которые получили ранения при обстреле. Видео со встречи опубликовал telegram-канал WarGonzo. В новогоднюю ночь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало об обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Макеевки и Донецка. Позже стало известно о гибели в Макеевке 89 российских солдат, передает RT. В МО РФ назвали причину произошедшего. Согласно заявлению, к трагедии в Макеевке привело массовое использование мобильных телефонов личным составом вопреки запрету.

Президент России Владимир Путин принял решение наградить военнослужащих, которые после удара HIMARS по Макеевке спасали сослуживцев. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по кому есть информация», — заявил Пушилин во время посещения больницы, где находятся в данный момент бойцы Вооруженных сил РФ, которые получили ранения при обстреле. Видео со встречи опубликовал telegram-канал WarGonzo. В новогоднюю ночь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало об обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Макеевки и Донецка. Позже стало известно о гибели в Макеевке 89 российских солдат, передает RT. В МО РФ назвали причину произошедшего. Согласно заявлению, к трагедии в Макеевке привело массовое использование мобильных телефонов личным составом вопреки запрету.