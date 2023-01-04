Пушилин и глава Самарской области рассказали о героизме военных в Макеевке

04 января 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин рассказал, что офицеры достойно себя проявили Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, которые спасали своих раненых товарищей после удара ВСУ по Макеевке, проявили героизм. Об этом рассказали врио главы ДНР Денис Пушилин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Офицеры полка проявили себя более чем достойно. Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб», — написал Пушилин в своем telegram-канале . Также военные после прибытия сотрудников МЧС помогали спасать тех, кто находился под завалами, сообщил Пушилин. По его словам, нуждающимся оказали необходимую медпомощь. Губернатор Самарской области считает, что военных нужно наградить за героизм. «И чем больше узнаю, тем больше убеждаюсь, что наши парни — герои с большой буквы. За проявленные мужество и отвагу буду ходатайствовать о представлении бойцов из этого полка, моих земляков к государственным наградам», — заявил Азаров. Информацию приводит издание «Сова-инфо». ВСУ ударили по Макеевке американскими ракетами. В результате погибли 63 российских военных. В Минобороны РФ предположили, что ВСУ вычислили местонахождение из-за того, что военнослужащие использовали телефоны, сообщает Nation News. Комиссия проводит расследование, передает RT.

Российские военные, которые спасали своих раненых товарищей после удара ВСУ по Макеевке, проявили героизм. Об этом рассказали врио главы ДНР Денис Пушилин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Офицеры полка проявили себя более чем достойно. Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Также военные после прибытия сотрудников МЧС помогали спасать тех, кто находился под завалами, сообщил Пушилин. По его словам, нуждающимся оказали необходимую медпомощь. Губернатор Самарской области считает, что военных нужно наградить за героизм. «И чем больше узнаю, тем больше убеждаюсь, что наши парни — герои с большой буквы. За проявленные мужество и отвагу буду ходатайствовать о представлении бойцов из этого полка, моих земляков к государственным наградам», — заявил Азаров. Информацию приводит издание «Сова-инфо». ВСУ ударили по Макеевке американскими ракетами. В результате погибли 63 российских военных. В Минобороны РФ предположили, что ВСУ вычислили местонахождение из-за того, что военнослужащие использовали телефоны, сообщает Nation News. Комиссия проводит расследование, передает RT.