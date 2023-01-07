07 января 2023

Кадыров отправил в зону СВО 300 бойцов ОМОНа

Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
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XIX съезд всероссийской политической партии
Около 300 бойцов ОМОНа из Чечни отправились в зону проведения СВО Фото:
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На подмогу российским военным отправились 300 бойцов ОМОН. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта […] выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа „АХМАТ-1“ Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — написал он в telegram-канал. По его словам, бойцы с начала СВО доказали всему миру свою высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.

Ранее глава Чечни сообщил, что уже более девяти тысяч бойцов прошли огневую, тактическую, медицинскую, инженерную и техническую подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Он добавил, что все прибывшие проходят тактическую, огневую, инженерную, техническую, топографическую, медицинскую и информационно-идеологическую подготовки.

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На подмогу российским военным отправились 300 бойцов ОМОН. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта […] выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа „АХМАТ-1“ Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — написал он в telegram-канал. По его словам, бойцы с начала СВО доказали всему миру свою высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач. Ранее глава Чечни сообщил, что уже более девяти тысяч бойцов прошли огневую, тактическую, медицинскую, инженерную и техническую подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Он добавил, что все прибывшие проходят тактическую, огневую, инженерную, техническую, топографическую, медицинскую и информационно-идеологическую подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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