Глава МАГАТЭ рассчитывает встретиться с Путиным

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире итальянского ТВ.
«Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать», — сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным. Он отметил, что общался осенью с президентом РФ в Санкт-Петербурге и они договорились продолжить диалог об АЭС.
Он отметил, что сначала поедет на Украину и собирается встретиться президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой.
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, сообщали в Минобороны РФ. Гросси ранее выражал обеспокоенность состоянием станции. МАГАТЭ решило разместить группы экспертов на всех АЭС Украины.
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