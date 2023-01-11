Глава МАГАТЭ рассчитывает встретиться с Путиным

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Рафаэль Гросси поедет на Украину и в Россию Фото:

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире итальянского ТВ.

«Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать», — сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным. Он отметил, что общался осенью с президентом РФ в Санкт-Петербурге и они договорились продолжить диалог об АЭС.

Он отметил, что сначала поедет на Украину и собирается встретиться президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой.

ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, сообщали в Минобороны РФ. Гросси ранее выражал обеспокоенность состоянием станции. МАГАТЭ решило разместить группы экспертов на всех АЭС Украины.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире итальянского ТВ. «Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать», — сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24. Так он ответил на вопрос о встрече с Путиным. Он отметил, что общался осенью с президентом РФ в Санкт-Петербурге и они договорились продолжить диалог об АЭС. Он отметил, что сначала поедет на Украину и собирается встретиться президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой. ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, сообщали в Минобороны РФ. Гросси ранее выражал обеспокоенность состоянием станции. МАГАТЭ решило разместить группы экспертов на всех АЭС Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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