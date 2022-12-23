МАГАТЭ разместит своих людей на всех АЭС Украины

МАГАТЭ намерена разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле», — заявил глава агентства. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Уточняется, что организация в ближайшее время продолжит консультироваться с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.
Ранее Гросси заявил о «принципиальных договоренностях» не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию и не открывать огонь на ее территории, передает «Царьград». Однако представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ на данный момент невозможны, передает MK.RU.
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МАГАТЭ намерена разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле», — заявил глава агентства. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Уточняется, что организация в ближайшее время продолжит консультироваться с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил о «принципиальных договоренностях» не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию и не открывать огонь на ее территории, передает «Царьград». Однако представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ на данный момент невозможны, передает MK.RU.