МАГАТЭ разместит своих людей на всех АЭС Украины

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МАГАТЭ продолжит консультироваться с РФ и Украиной о создании безопасной зоны на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МАГАТЭ намерена разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле», — заявил глава агентства. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Уточняется, что организация в ближайшее время продолжит консультироваться с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заявил о «принципиальных договоренностях» не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию и не открывать огонь на ее территории, передает «Царьград». Однако представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ на данный момент невозможны, передает MK.RU.

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МАГАТЭ намерена разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле», — заявил глава агентства. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Уточняется, что организация в ближайшее время продолжит консультироваться с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил о «принципиальных договоренностях» не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию и не открывать огонь на ее территории, передает «Царьград». Однако представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ на данный момент невозможны, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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