МАГАТЭ разместит своих людей на всех АЭС Украины

23 декабря 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ продолжит консультироваться с РФ и Украиной о создании безопасной зоны на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МАГАТЭ намерена разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле», — заявил глава агентства. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Уточняется, что организация в ближайшее время продолжит консультироваться с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил о «принципиальных договоренностях» не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию и не открывать огонь на ее территории, передает «Царьград». Однако представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ на данный момент невозможны, передает MK.RU .

МАГАТЭ намерена разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле», — заявил глава агентства. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Уточняется, что организация в ближайшее время продолжит консультироваться с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил о «принципиальных договоренностях» не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию и не открывать огонь на ее территории, передает «Царьград». Однако представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ на данный момент невозможны, передает MK.RU.