Финансист рассказал, как перестать тратить всю зарплату в день «получки»

Финансист Макаров: постановка целей и составление бюджета сохранит зарплату

17 января 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Уберечь зарплату помогут составление бюджета и постановка целей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Постановка цели и планирование бюджета помогут не потратить зарплату на импульсивные покупки О механизмах, которые позволят сберечь заработанные деньги, рассказал руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. «Снизить вероятность импульсивных и крупных трат можно с помощью составления бюджета и постановки целей. Например, надо поставить перед собой цель — купить автомобиль, сделать ремонт, приобрести новую квартиру, потратить средства на обучение детей и так далее», — пояснил Андрей Макаров в беседе с агентством «Прайм». Финэксперт считает, что если человеку сложно «заставить себя начать копить», то в этом случае стоит прибегнуть к помощи различных сервисов, которые займутся блокировкой финансовых потоков, что позволит не потратить всю зарплату в день «получики». Еще один хороший способ, по мнению Макарова, — это регулярные мелкие «отчисления в копилку». Можно сделать вызов самому себе и целый год копить по 50, 100 или 200 рублей. О том, как убедить работодателя поднять зарплату, URA.RU сообщало ранее. Резкий рост инфляции, повышение ответственности и реальная ценность сотрудника на рынке труда могут заставить руководителей компании поднять подчиненным оклады.

Постановка цели и планирование бюджета помогут не потратить зарплату на импульсивные покупки О механизмах, которые позволят сберечь заработанные деньги, рассказал руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. «Снизить вероятность импульсивных и крупных трат можно с помощью составления бюджета и постановки целей. Например, надо поставить перед собой цель — купить автомобиль, сделать ремонт, приобрести новую квартиру, потратить средства на обучение детей и так далее», — пояснил Андрей Макаров в беседе с агентством «Прайм». Финэксперт считает, что если человеку сложно «заставить себя начать копить», то в этом случае стоит прибегнуть к помощи различных сервисов, которые займутся блокировкой финансовых потоков, что позволит не потратить всю зарплату в день «получики». Еще один хороший способ, по мнению Макарова, — это регулярные мелкие «отчисления в копилку». Можно сделать вызов самому себе и целый год копить по 50, 100 или 200 рублей. О том, как убедить работодателя поднять зарплату, URA.RU сообщало ранее. Резкий рост инфляции, повышение ответственности и реальная ценность сотрудника на рынке труда могут заставить руководителей компании поднять подчиненным оклады.