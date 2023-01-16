16 января 2023

Финансист рассказал, как перестать тратить всю зарплату в день «получки»

Финансист Макаров: постановка целей и составление бюджета сохранит зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, банк, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
Уберечь зарплату помогут составление бюджета и постановка целей Фото:

Постановка цели и планирование бюджета помогут не потратить зарплату на импульсивные покупки О механизмах, которые позволят сберечь заработанные деньги, рассказал руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

«Снизить вероятность импульсивных и крупных трат можно с помощью составления бюджета и постановки целей. Например, надо поставить перед собой цель — купить автомобиль, сделать ремонт, приобрести новую квартиру, потратить средства на обучение детей и так далее», — пояснил Андрей Макаров в беседе с агентством «Прайм».

Финэксперт считает, что если человеку сложно «заставить себя начать копить», то в этом случае стоит прибегнуть к помощи различных сервисов, которые займутся блокировкой финансовых потоков, что позволит не потратить всю зарплату в день «получики». Еще один хороший способ, по мнению Макарова, — это регулярные мелкие «отчисления в копилку». Можно сделать вызов самому себе и целый год копить по 50, 100 или 200 рублей.

О том, как убедить работодателя поднять зарплату, URA.RU сообщало ранее. Резкий рост инфляции, повышение ответственности и реальная ценность сотрудника на рынке труда могут заставить руководителей компании поднять подчиненным оклады.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Постановка цели и планирование бюджета помогут не потратить зарплату на импульсивные покупки О механизмах, которые позволят сберечь заработанные деньги, рассказал руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. «Снизить вероятность импульсивных и крупных трат можно с помощью составления бюджета и постановки целей. Например, надо поставить перед собой цель — купить автомобиль, сделать ремонт, приобрести новую квартиру, потратить средства на обучение детей и так далее», — пояснил Андрей Макаров в беседе с агентством «Прайм». Финэксперт считает, что если человеку сложно «заставить себя начать копить», то в этом случае стоит прибегнуть к помощи различных сервисов, которые займутся блокировкой финансовых потоков, что позволит не потратить всю зарплату в день «получики». Еще один хороший способ, по мнению Макарова, — это регулярные мелкие «отчисления в копилку». Можно сделать вызов самому себе и целый год копить по 50, 100 или 200 рублей. О том, как убедить работодателя поднять зарплату, URA.RU сообщало ранее. Резкий рост инфляции, повышение ответственности и реальная ценность сотрудника на рынке труда могут заставить руководителей компании поднять подчиненным оклады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...