Украинские власти сделают из экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича мученика, который будет подвержен репрессиям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вполне возможно, что из него (Арестовича) сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям и так далее», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.
Политик добавил, что заявления Арестовича о причастности украинской ПВО к разрушению жилого дома в Днепре являются подготовкой к созданию оппозиции на Украине. Правительство намерено заняться идеологической обработкой граждан, настроенных против конфликта, считает Рогов.
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Украинские власти сделают из экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича мученика, который будет подвержен репрессиям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вполне возможно, что из него (Арестовича) сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям и так далее», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Политик добавил, что заявления Арестовича о причастности украинской ПВО к разрушению жилого дома в Днепре являются подготовкой к созданию оппозиции на Украине. Правительство намерено заняться идеологической обработкой граждан, настроенных против конфликта, считает Рогов. Ранее стало известно о разрушении жилого дома в городе Днепр. Арестович заявил, что в происшествии замешана украинская система противовоздушной обороны. Позже мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ отреагировать на заявление советника. Спустя время Арестович подал в отставку и был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».