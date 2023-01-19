Рогов предрек новую роль Арестовича на Украине

Рогов: экс-советника Офиса Зеленского Арестовича ждут показательные репрессии

19 января 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович станет мучеником для обработки украинской оппозиции, заявил Владимир Рогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинские власти сделают из экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича мученика, который будет подвержен репрессиям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вполне возможно, что из него (Арестовича) сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям и так далее», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Политик добавил, что заявления Арестовича о причастности украинской ПВО к разрушению жилого дома в Днепре являются подготовкой к созданию оппозиции на Украине. Правительство намерено заняться идеологической обработкой граждан, настроенных против конфликта, считает Рогов. Ранее стало известно о разрушении жилого дома в городе Днепр. Арестович заявил, что в происшествии замешана украинская система противовоздушной обороны. Позже мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ отреагировать на заявление советника. Спустя время Арестович подал в отставку и был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Украинские власти сделают из экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича мученика, который будет подвержен репрессиям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вполне возможно, что из него (Арестовича) сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям и так далее», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Политик добавил, что заявления Арестовича о причастности украинской ПВО к разрушению жилого дома в Днепре являются подготовкой к созданию оппозиции на Украине. Правительство намерено заняться идеологической обработкой граждан, настроенных против конфликта, считает Рогов. Ранее стало известно о разрушении жилого дома в городе Днепр. Арестович заявил, что в происшествии замешана украинская система противовоздушной обороны. Позже мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ отреагировать на заявление советника. Спустя время Арестович подал в отставку и был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».