Рогов предрек новую роль Арестовича на Украине

Рогов: экс-советника Офиса Зеленского Арестовича ждут показательные репрессии
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
Алексей Арестович станет мучеником для обработки украинской оппозиции, заявил Владимир Рогов Фото:

Украинские власти сделают из экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича мученика, который будет подвержен репрессиям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вполне возможно, что из него (Арестовича) сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям и так далее», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Политик добавил, что заявления Арестовича о причастности украинской ПВО к разрушению жилого дома в Днепре являются подготовкой к созданию оппозиции на Украине. Правительство намерено заняться идеологической обработкой граждан, настроенных против конфликта, считает Рогов.

Ранее стало известно о разрушении жилого дома в городе Днепр. Арестович заявил, что в происшествии замешана украинская система противовоздушной обороны. Позже мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ отреагировать на заявление советника. Спустя время Арестович подал в отставку и был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

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Украинские власти сделают из экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича мученика, который будет подвержен репрессиям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вполне возможно, что из него (Арестовича) сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям и так далее», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС. Политик добавил, что заявления Арестовича о причастности украинской ПВО к разрушению жилого дома в Днепре являются подготовкой к созданию оппозиции на Украине. Правительство намерено заняться идеологической обработкой граждан, настроенных против конфликта, считает Рогов. Ранее стало известно о разрушении жилого дома в городе Днепр. Арестович заявил, что в происшествии замешана украинская система противовоздушной обороны. Позже мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ отреагировать на заявление советника. Спустя время Арестович подал в отставку и был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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