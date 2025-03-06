В ЕС заявили, что Киев не допустят к переговорам РФ и США

Ключевую роль в урегулировании украинского конфликта будут играть США и Россия, а Украина окажется в роли наблюдателя. Об этом заявил бывший депутат парламента Нидерландов Харри ван Боммел.
«Я склонен думать, что в основном именно США и Россия придут к прекращению огня и, в конечном счете, к мирному соглашению, и что Украина скорее сыграет своего рода роль наблюдателя на переговорах. Но ее роль не будет жизненно важной. Она не будет играть решающей роли в самом процессе», — заявил ван Боммел, говоря о перспективах украинского урегулирования. Его слова передает РИА «Новости».
Ван Боммел отметил, что Европа, осознавая ограниченное влияние Украины на переговорный процесс, будет стремиться усилить военную поддержку Киеву. По его мнению, это поможет укрепить переговорные позиции страны — участницы конфликта. Европа же в это время будет призывать США принять на себя более активную роль в политическом и военном решении проблемы.
Также, по мнению депутата, европейским странам не удастся восполнить пробел, что возникнет из-за приостановки помощи от США. «Сначала европейские страны будут заявлять, что они <...> они отправят Украине больше оружия, хотя его не хватает уже в Европе, здесь уже существует нехватка боеприпасов и оружия, так что это будет нелегко и полностью заполнить пробел не получится», — заявил Ван Боммел.
Ранее в США неудачно прошли переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. Встреча закончилась перепалкой и последующим бегством украинского лидера в Лондон.
После перепалки в Белом доме некоторые европейские лидеры поддержали Зеленского. Однако главе Украине посоветовали все же восстановить отношения с Трампом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.