В России разработали новый дрон «Аватар»: главные характеристики

Казанские разработчики представили новый беспилотник самолетного типа под названием «Аватар», способный вести разведку на глубину до 40 километров. Об этом сообщили представители Народного фронта.
«Инновационное изделие изобретателей из Татарстана — дрон „Аватар“. Это беспилотник самолетного типа, разведчик с размахом крыла 1,8 м, он оснащен тремя камерами. Одна камера — для оператора, который управляет самим беспилотником, две другие, которые находятся снизу фюзеляжа, — это камера с тепловизором и камера с 30-кратным зумом», — рассказали ТАСС в Народном фронте. Там добавили, что «Аватар» может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров.
Вес нового дрона не превышает трех килограмм, что позволяет одному человеку запустить его с рук. Оператор может использовать режим «автолаунч», при котором беспилотник самостоятельно набирает заданную высоту, после чего переходит под управление пульта.
Инженер команды «Аватар» Даниил отметил, что для безопасности оператора антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров. Это позволяет управлять дроном, находясь на безопасном расстоянии от возможной угрозы.
Проект получил поддержку от Кулибин-клуба Народного фронта, который помог с испытаниями и рекомендациями по модернизации беспилотника. Студент авиационного направления по имени Даниил решил вложить свои знания для создания устройства, способного спасти жизни. «Так я могу помочь своей стране и приблизить нашу общую победу», — пояснил он.
В России активно развивается производство различных типов беспилотников. Например, беспилотник «Кукушка», способный управляться через спутник, и «Князь Вандал Новгородский» с оптоволоконным соединением, показали свою эффективность в зоне СВО.
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