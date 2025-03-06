В России разработали новый дрон «Аватар»: главные характеристики

В РФ создали дрон «Аватар», способного вести разведку на расстоянии до 40 км
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В России разработали новый дрон весом в три килограмма
В России разработали новый дрон весом в три килограмма Фото:

Казанские разработчики представили новый беспилотник самолетного типа под названием «Аватар», способный вести разведку на глубину до 40 километров. Об этом сообщили представители Народного фронта.

«Инновационное изделие изобретателей из Татарстана — дрон „Аватар“. Это беспилотник самолетного типа, разведчик с размахом крыла 1,8 м, он оснащен тремя камерами. Одна камера — для оператора, который управляет самим беспилотником, две другие, которые находятся снизу фюзеляжа, — это камера с тепловизором и камера с 30-кратным зумом», — рассказали ТАСС в Народном фронте. Там добавили, что «Аватар» может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров.

Вес нового дрона не превышает трех килограмм, что позволяет одному человеку запустить его с рук. Оператор может использовать режим «автолаунч», при котором беспилотник самостоятельно набирает заданную высоту, после чего переходит под управление пульта.

Инженер команды «Аватар» Даниил отметил, что для безопасности оператора антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров. Это позволяет управлять дроном, находясь на безопасном расстоянии от возможной угрозы.

Проект получил поддержку от Кулибин-клуба Народного фронта, который помог с испытаниями и рекомендациями по модернизации беспилотника. Студент авиационного направления по имени Даниил решил вложить свои знания для создания устройства, способного спасти жизни. «Так я могу помочь своей стране и приблизить нашу общую победу», — пояснил он.

В России активно развивается производство различных типов беспилотников. Например, беспилотник «Кукушка», способный управляться через спутник, и «Князь Вандал Новгородский» с оптоволоконным соединением, показали свою эффективность в зоне СВО.

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Казанские разработчики представили новый беспилотник самолетного типа под названием «Аватар», способный вести разведку на глубину до 40 километров. Об этом сообщили представители Народного фронта. «Инновационное изделие изобретателей из Татарстана — дрон „Аватар“. Это беспилотник самолетного типа, разведчик с размахом крыла 1,8 м, он оснащен тремя камерами. Одна камера — для оператора, который управляет самим беспилотником, две другие, которые находятся снизу фюзеляжа, — это камера с тепловизором и камера с 30-кратным зумом», — рассказали ТАСС в Народном фронте. Там добавили, что «Аватар» может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров. Вес нового дрона не превышает трех килограмм, что позволяет одному человеку запустить его с рук. Оператор может использовать режим «автолаунч», при котором беспилотник самостоятельно набирает заданную высоту, после чего переходит под управление пульта. Инженер команды «Аватар» Даниил отметил, что для безопасности оператора антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров. Это позволяет управлять дроном, находясь на безопасном расстоянии от возможной угрозы. Проект получил поддержку от Кулибин-клуба Народного фронта, который помог с испытаниями и рекомендациями по модернизации беспилотника. Студент авиационного направления по имени Даниил решил вложить свои знания для создания устройства, способного спасти жизни. «Так я могу помочь своей стране и приблизить нашу общую победу», — пояснил он. В России активно развивается производство различных типов беспилотников. Например, беспилотник «Кукушка», способный управляться через спутник, и «Князь Вандал Новгородский» с оптоволоконным соединением, показали свою эффективность в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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