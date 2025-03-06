Россиян хотят переселять из ветхого жилья в деревянные дома

Российские сенаторы предложили к 2028 году построить 27 миллионов квадратных метров жилья, которые будут размещены в деревянных домах. Согласно инициативе, туда предлагается переселять россиян из ветхого и аварийного жилья. С таким предложением выступил председатель Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
«Президент поручил обеспечить разработку, утверждение и реализацию программы по развитию опорных населенных пунктов, а их определено — 2163 в рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. При разработке данной программы в нее можно включить мероприятия по развитию такого важного сегмента строительства, как деревянное домостроение», — пояснил Шевченко в беседе с «Парламентской газетой». Сенаторы попросили Минстрой продумать, как можно увеличить количество деревянных домов в стране и организовать в них переезд людей. В планах к 2028 году запустить в эксплуатацию 27 миллионов квадратных метров за счет деревянных домов.
Парламентарии также выразили мнение о необходимости совместной работы с МЧС по созданию запаса быстровозводимых деревянных домов для оперативного реагирования в экстренных ситуациях. Кроме того, сенаторы акцентировали внимание на необходимости запуска пилотных проектов в регионах с высоким риском подтоплений. Такие проекты, отмечают парламентарии, помогут проверить эффективность и практичность использования деревянных конструкций в условиях природных катастроф.
Недавно в Госдуме также предложили идею консервации многоквартирных домов, где большинство помещений пустует. Инициаторы поясняют, что таким образом можно обеспечивать безопасность и сохранение имущества граждан.
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