Молодые контрактники ВСУ в возрасте 18-25 лет не доживут до момента получения обещанных выплат. Такое заявление сделала член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Для украинских контрактников в возрасте от 18 до 25 лет будут предложены особые условия: миллион гривен в год, льготы по ипотеке и так далее. Будут ли вообще те, кто, выполнив все условия контракта, доживет до момента получения всех этих бонусов? Очень сомневаюсь», — передает слова Никоноровой ТАСС. Она охарактеризовала такие заявления как подлый обман со стороны украинских властей, который заманивает молодежь, предлагая привлекательные условия и крупные суммы.
Никонорова отметила, что текущая военная мобилизация на Украине направлена на «ведение боевых действий до последнего украинца», и сказала, что ситуация тревожит международное сообщество, включая высокопоставленных лиц США. Сейчас на Украине обсуждается возможное сокращение мобилизационного возраста до 18 лет, что также вызывает общественное недовольство.
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