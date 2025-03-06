Экс-глава МИД ДНР: молодые контрактники ВСУ не успевают дожить до выплат

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Украинские власти обманывают своих контрактников, заявила Никанорова
Украинские власти обманывают своих контрактников, заявила Никанорова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Молодые контрактники ВСУ в возрасте 18-25 лет не доживут до момента получения обещанных выплат. Такое заявление сделала член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Для украинских контрактников в возрасте от 18 до 25 лет будут предложены особые условия: миллион гривен в год, льготы по ипотеке и так далее. Будут ли вообще те, кто, выполнив все условия контракта, доживет до момента получения всех этих бонусов? Очень сомневаюсь», — передает слова Никоноровой ТАСС. Она охарактеризовала такие заявления как подлый обман со стороны украинских властей, который заманивает молодежь, предлагая привлекательные условия и крупные суммы.

Никонорова отметила, что текущая военная мобилизация на Украине направлена на «ведение боевых действий до последнего украинца», и сказала, что ситуация тревожит международное сообщество, включая высокопоставленных лиц США. Сейчас на Украине обсуждается возможное сокращение мобилизационного возраста до 18 лет, что также вызывает общественное недовольство.

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Молодые контрактники ВСУ в возрасте 18-25 лет не доживут до момента получения обещанных выплат. Такое заявление сделала член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова. «Для украинских контрактников в возрасте от 18 до 25 лет будут предложены особые условия: миллион гривен в год, льготы по ипотеке и так далее. Будут ли вообще те, кто, выполнив все условия контракта, доживет до момента получения всех этих бонусов? Очень сомневаюсь», — передает слова Никоноровой ТАСС. Она охарактеризовала такие заявления как подлый обман со стороны украинских властей, который заманивает молодежь, предлагая привлекательные условия и крупные суммы. Никонорова отметила, что текущая военная мобилизация на Украине направлена на «ведение боевых действий до последнего украинца», и сказала, что ситуация тревожит международное сообщество, включая высокопоставленных лиц США. Сейчас на Украине обсуждается возможное сокращение мобилизационного возраста до 18 лет, что также вызывает общественное недовольство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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