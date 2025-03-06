Дрон снял, как четверо российских десантников взяли в плен десять бойцов ВСУ

Четверо российских десантников из 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады взяли в плен десять украинских военнослужащих во время операции в лесополосе на курском приграничье. Об этом сообщил помощник начальника разведки с позывным Зенит.
«Поступила задача выдвинуться группе в количестве четырех человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий. В ходе выдвижения были обнаружены несколько оборудованных позиций противника», — сообщил Зенит, уточнив, что российские военные, взяли в плен порядка десяти военнослужащих. Его слова передает РИА «Новости».
Операцию российских военных заснял дрон. В ходе вывода пленных, группа российских разведчиков подверглась атаке украинского гексакоптера «Баба-яга», который начал сброс мин. Двое десантников быстро адаптировались к ситуации, использовав теплоизоляционное одеяло для защиты одного из пленных.
ВСУ также открыли минометный огонь по группе со своими пленными сослуживцами, что привело к жертвам среди украинских военнослужащих. Погибли два бойца противника.
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