Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в победных матчах НХЛ

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На счету Овечкина 885 голов в НХЛ
На счету Овечкина 885 голов в НХЛ Фото:

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, превзойдя канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата. «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2 благодаря решающей шайбе Овечкина в овертайме.

Овечкин провел на льду 18 минут, сделал пять бросков по воротам и один силовой прием. «Для россиянина заброшенная шайба стала 636-й в победных матчах, он превзошел Гретцки, в активе которого было 635 точных бросков», — сообщает РБК.

Также этот гол приблизил Овечкина к другому значительному рекорду Гретцки — общему количеству голов в НХЛ. Сейчас на счету россиянина 885 голов, что на девять шайб меньше абсолютного рекорда Гретцки, равного 894.

Ранее Овечкин уже обновил несколько личных достижений и продлил серии, демонстрирующие его стабильность и долголетие в спорте. В активе капитана «Кэпиталз» уже 1590 очков в регулярных чемпионатах (11-е место в истории), 879 голов (2-й результат), 63 шайбы в пустые ворота (1-е место) и многие другие достижения.

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В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, превзойдя канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата. «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2 благодаря решающей шайбе Овечкина в овертайме. Овечкин провел на льду 18 минут, сделал пять бросков по воротам и один силовой прием. «Для россиянина заброшенная шайба стала 636-й в победных матчах, он превзошел Гретцки, в активе которого было 635 точных бросков», — сообщает РБК. Также этот гол приблизил Овечкина к другому значительному рекорду Гретцки — общему количеству голов в НХЛ. Сейчас на счету россиянина 885 голов, что на девять шайб меньше абсолютного рекорда Гретцки, равного 894. Ранее Овечкин уже обновил несколько личных достижений и продлил серии, демонстрирующие его стабильность и долголетие в спорте. В активе капитана «Кэпиталз» уже 1590 очков в регулярных чемпионатах (11-е место в истории), 879 голов (2-й результат), 63 шайбы в пустые ворота (1-е место) и многие другие достижения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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