В России предложили ввести 200-процентные пошлины для французских вин, чтобы наказать Макрона

Киселев: Макрон вынуждает ввести пошлины в 200% на вина из Франции
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В России напомнили о возможности увеличения пошлин на вино из Франции
В России напомнили о возможности увеличения пошлин на вино из Франции Фото:

Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев предложил ввести 200-процентную пошлину на французские вина. Такое заявление он озвучил в свете недавних слов президента Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использования французского ядерного арсенала.

По словам Киселева, такие меры станут ответом на стремления Макрона возглавить «партию войны» в Европе. «Откровенно враждебное по отношению к России выступление Макрона <...> делает более актуальным позицию Ассоциации виноградарей и виноделов России, зафиксированную в прошлогоднем решении нашего Правления, о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран», — сказал Киселев для РИА Новости. 

В настоящее время пошлина на вина из всех стран составляет 20%, однако он считает, что пришло время выделить «недружественные» страны и начать с Франции. «Макрон буквально напрашивается на это», — подчеркнул Киселев, добавив, что существует практика дифференциации тарифов для отдельных стран, как это делается, например, для грузинских вин, которые ввозятся в Россию по нулевой ставке.

Президент Франции в своем последнем обращении к нации заявил о полномочиях применить ядерное оружие против России. Он добавил, что российская армия может представлять угрозу для стран Евросоюза в случае кризисных событий на Украине. Подробнее о реакции деятелей России на слова Макрона о ядерном оружии — в материале URA.RU.

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Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев предложил ввести 200-процентную пошлину на французские вина. Такое заявление он озвучил в свете недавних слов президента Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использования французского ядерного арсенала. По словам Киселева, такие меры станут ответом на стремления Макрона возглавить «партию войны» в Европе. «Откровенно враждебное по отношению к России выступление Макрона <...> делает более актуальным позицию Ассоциации виноградарей и виноделов России, зафиксированную в прошлогоднем решении нашего Правления, о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран», — сказал Киселев для РИА Новости.  В настоящее время пошлина на вина из всех стран составляет 20%, однако он считает, что пришло время выделить «недружественные» страны и начать с Франции. «Макрон буквально напрашивается на это», — подчеркнул Киселев, добавив, что существует практика дифференциации тарифов для отдельных стран, как это делается, например, для грузинских вин, которые ввозятся в Россию по нулевой ставке. Президент Франции в своем последнем обращении к нации заявил о полномочиях применить ядерное оружие против России. Он добавил, что российская армия может представлять угрозу для стран Евросоюза в случае кризисных событий на Украине. Подробнее о реакции деятелей России на слова Макрона о ядерном оружии — в материале URA.RU.
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