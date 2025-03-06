Почти три десятка французских наемников уничтожены ударом «Искандера»

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ВС РФ нанесли точный удар по расположению иностранных наемников ВСУ
ВС РФ нанесли точный удар по расположению иностранных наемников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара ВС РФ по гостинице в Кривом Роге погибли 28 французских наемников. Удар был нанесен с помощью ракетного комплекса «Искандер».

«По предварительным данным, число „утилизированных“ наемников — 28 человек», — пишет telegram-канал «Донбасс решает». В разрушенном отеле, по информации российских военкоров, базировались также иностранные инструкторы.

Служба безопасности Украины оперативно прибыла на место происшествия, а медики подписывали бумаги о неразглашении. Также отмечается, что перед ударом в гостиницу прибыла большая группа военнослужащих. Фасад здания получил серьезные повреждения, верхний этаж почти полностью разрушен.

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В результате удара ВС РФ по гостинице в Кривом Роге погибли 28 французских наемников. Удар был нанесен с помощью ракетного комплекса «Искандер». «По предварительным данным, число „утилизированных“ наемников — 28 человек», — пишет telegram-канал «Донбасс решает». В разрушенном отеле, по информации российских военкоров, базировались также иностранные инструкторы. Служба безопасности Украины оперативно прибыла на место происшествия, а медики подписывали бумаги о неразглашении. Также отмечается, что перед ударом в гостиницу прибыла большая группа военнослужащих. Фасад здания получил серьезные повреждения, верхний этаж почти полностью разрушен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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