Почти три десятка французских наемников уничтожены ударом «Искандера»

В результате удара ВС РФ по гостинице в Кривом Роге погибли 28 французских наемников. Удар был нанесен с помощью ракетного комплекса «Искандер».
«По предварительным данным, число „утилизированных“ наемников — 28 человек», — пишет telegram-канал «Донбасс решает». В разрушенном отеле, по информации российских военкоров, базировались также иностранные инструкторы.
Служба безопасности Украины оперативно прибыла на место происшествия, а медики подписывали бумаги о неразглашении. Также отмечается, что перед ударом в гостиницу прибыла большая группа военнослужащих. Фасад здания получил серьезные повреждения, верхний этаж почти полностью разрушен.
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