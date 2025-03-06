Военкор Пегов сообщил о крайне сложной военной обстановке в Курской области

Российские войска продолжают свое продвижение в Курской области, направлении Малой Локни. Как передает военный корреспондент Семен Пегов, Вооруженные силы Украины оказывают серьезное сопротивление.
«С тяжелыми боями российские войска продолжают продвигаться к Малой Локне. ВСУ оказывают серьезное сопротивление», — написал военкор в telegram-канале. По его словам, обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной, однако инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ.
Ранее сообщалось об успешном завершении операций российскими войсками в населенных пунктах Погребки и Орловка. Однако использование украинской стороной дронов-камикадзе значительно осложняет продвижение российских военных.
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