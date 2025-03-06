Военкор Пегов сообщил о крайне сложной военной обстановке в Курской области

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ВСУ оказывают противостояние бойцам ВС РФ в Курской области
ВСУ оказывают противостояние бойцам ВС РФ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска продолжают свое продвижение в Курской области, направлении Малой Локни. Как передает военный корреспондент Семен Пегов, Вооруженные силы Украины оказывают серьезное сопротивление.

«С тяжелыми боями российские войска продолжают продвигаться к Малой Локне. ВСУ оказывают серьезное сопротивление», — написал военкор в telegram-канале. По его словам, обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной, однако инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ.

Ранее сообщалось об успешном завершении операций российскими войсками в населенных пунктах Погребки и Орловка. Однако использование украинской стороной дронов-камикадзе значительно осложняет продвижение российских военных.

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Российские войска продолжают свое продвижение в Курской области, направлении Малой Локни. Как передает военный корреспондент Семен Пегов, Вооруженные силы Украины оказывают серьезное сопротивление. «С тяжелыми боями российские войска продолжают продвигаться к Малой Локне. ВСУ оказывают серьезное сопротивление», — написал военкор в telegram-канале. По его словам, обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной, однако инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ. Ранее сообщалось об успешном завершении операций российскими войсками в населенных пунктах Погребки и Орловка. Однако использование украинской стороной дронов-камикадзе значительно осложняет продвижение российских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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