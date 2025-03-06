SHOT: «рукав» протаранил узбекский Boeing во Внуково

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Вылет в Ташкент был отложен, пишет telegram-канал
Вылет в Ташкент был отложен, пишет telegram-канал Фото:

В аэропорту Внуково телетрап повредил двигатель самолета Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways. Из-за этого был отложен вылет в Ташкент.

«„Рукав“ в аэропорту Внуково протаранил самолет», — пишет telegram-канал Shot. Полет в Ташкент был отложен. 

Все 202 пассажира были отправлены в Домодедово. Поврежденный самолет остается во Внуково.

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В аэропорту Внуково телетрап повредил двигатель самолета Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways. Из-за этого был отложен вылет в Ташкент. «„Рукав“ в аэропорту Внуково протаранил самолет», — пишет telegram-канал Shot. Полет в Ташкент был отложен.  Все 202 пассажира были отправлены в Домодедово. Поврежденный самолет остается во Внуково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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