SHOT: «рукав» протаранил узбекский Boeing во Внуково

Вылет в Ташкент был отложен, пишет telegram-канал
В аэропорту Внуково телетрап повредил двигатель самолета Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways. Из-за этого был отложен вылет в Ташкент.
«„Рукав“ в аэропорту Внуково протаранил самолет», — пишет telegram-канал Shot. Полет в Ташкент был отложен.
Все 202 пассажира были отправлены в Домодедово. Поврежденный самолет остается во Внуково.
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