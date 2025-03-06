«АвтоВАЗ» запустил новый бренд автомобилей

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Lada Largus и крупные коммерческие авто потеснит новый бренд «АвтоВАЗа» SKM
Lada Largus и крупные коммерческие авто потеснит новый бренд «АвтоВАЗа» SKM Фото:

Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске нового бренда коммерческих автомобилей под названием SKM. Он будет производить пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

«АвтоВАЗ расширяет присутствие в сегменте коммерческих автомобилей с новым брендом SKM», — сообщили представители компании. В пресс-релизе говорится о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей под маркой SKM. «АвтоВАЗ» начнет выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

Согласно планам компании, автомобили SKM призваны занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями, что может расширить выбор для потребителей в сегменте коммерческого транспорта. Дополнительные детали о старте производства и особенностях новых моделей будут объявлены компанией позднее.

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Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске нового бренда коммерческих автомобилей под названием SKM. Он будет производить пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. «АвтоВАЗ расширяет присутствие в сегменте коммерческих автомобилей с новым брендом SKM», — сообщили представители компании. В пресс-релизе говорится о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей под маркой SKM. «АвтоВАЗ» начнет выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Согласно планам компании, автомобили SKM призваны занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями, что может расширить выбор для потребителей в сегменте коммерческого транспорта. Дополнительные детали о старте производства и особенностях новых моделей будут объявлены компанией позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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