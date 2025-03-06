«АвтоВАЗ» запустил новый бренд автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске нового бренда коммерческих автомобилей под названием SKM. Он будет производить пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.
«АвтоВАЗ расширяет присутствие в сегменте коммерческих автомобилей с новым брендом SKM», — сообщили представители компании. В пресс-релизе говорится о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей под маркой SKM. «АвтоВАЗ» начнет выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.
Согласно планам компании, автомобили SKM призваны занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями, что может расширить выбор для потребителей в сегменте коммерческого транспорта. Дополнительные детали о старте производства и особенностях новых моделей будут объявлены компанией позднее.
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