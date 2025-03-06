Путин назначил посла РФ в США

Президент России Владимир Путин назначил нового посла Российской Федерации в США. Согласно официальному указу, директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Даричев будет представлять интересы России в Вашингтоне, а также выполнять функции постоянного наблюдателя при Организации американских государств.
«Назначить Даричева Александра Никитича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и Постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, США, по совместительству», — говорится в указе Путина. Он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
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