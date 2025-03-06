Bild: произошел взрыв на немецком заводе шин

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Сообщается о наличии большого количества жертв, пишет Bild
Сообщается о наличии большого количества жертв, пишет Bild Фото:

В немецком Ганновере, предположительно, произошел взрыв на заводе шин Continental. Об этом сообщает издание Bild.

«На территории компании мог произойти взрыв», — говорится в материале издания. Там добавили, что ЧП привело к масштабной операции пожарной службы.

Объявлен инцидент с массовыми жертвами из-за предполагаемого большого числа пострадавших. Сообщается о разбитых оконных стеклах на территории предприятия.

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В немецком Ганновере, предположительно, произошел взрыв на заводе шин Continental. Об этом сообщает издание Bild. «На территории компании мог произойти взрыв», — говорится в материале издания. Там добавили, что ЧП привело к масштабной операции пожарной службы. Объявлен инцидент с массовыми жертвами из-за предполагаемого большого числа пострадавших. Сообщается о разбитых оконных стеклах на территории предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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