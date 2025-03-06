Bild: произошел взрыв на немецком заводе шин

Сообщается о наличии большого количества жертв, пишет Bild
В немецком Ганновере, предположительно, произошел взрыв на заводе шин Continental. Об этом сообщает издание Bild.
«На территории компании мог произойти взрыв», — говорится в материале издания. Там добавили, что ЧП привело к масштабной операции пожарной службы.
Объявлен инцидент с массовыми жертвами из-за предполагаемого большого числа пострадавших. Сообщается о разбитых оконных стеклах на территории предприятия.
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