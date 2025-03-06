Delfi: ЕС призвали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

Евросоюз призвали прекратить выдавать туристические шенгенские визы российским гражданам. С таким обращением выступил министр внутренних дел Латвии Рихардc Козловскис. По его словам, туристы из РФ якобы угрожают внутренней безопасности европейских стран.
«Он [Козловскис] призвал все государства-члены ЕС всерьез осознать опасность, считая моральным долгом отказаться от такой услуги [выдачи виз россиянам]», — сообщает латвийское агентство Delfi. Сам министр на примере собственной страны заявил, что Латвия сталкивается с большим количеством нарушителей границ. Он также заявил об актах саботажа со стороны туристов.
В последнее время отношения между Латвией и Россией осложнились. Ранее Рихардс Козловскис призывал граждан Латвии избегать поездок в Россию и Белоруссию, подчеркивая возможность быстрого закрытия границ в случае угрозы.
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