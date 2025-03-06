Delfi: ЕС призвали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

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В Латвии хотят, чтобы ЕС не выдавали визы российским туристам
В Латвии хотят, чтобы ЕС не выдавали визы российским туристам Фото:
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Евросоюз призвали прекратить выдавать туристические шенгенские визы российским гражданам. С таким обращением выступил министр внутренних дел Латвии Рихардc Козловскис. По его словам, туристы из РФ якобы угрожают внутренней безопасности европейских стран. 

«Он [Козловскис] призвал все государства-члены ЕС всерьез осознать опасность, считая моральным долгом отказаться от такой услуги [выдачи виз россиянам]», — сообщает латвийское агентство Delfi. Сам министр на примере собственной страны заявил, что Латвия сталкивается с большим количеством нарушителей границ. Он также заявил об актах саботажа со стороны туристов. 

В последнее время отношения между Латвией и Россией осложнились. Ранее Рихардс Козловскис призывал граждан Латвии избегать поездок в Россию и Белоруссию, подчеркивая возможность быстрого закрытия границ в случае угрозы.

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Евросоюз призвали прекратить выдавать туристические шенгенские визы российским гражданам. С таким обращением выступил министр внутренних дел Латвии Рихардc Козловскис. По его словам, туристы из РФ якобы угрожают внутренней безопасности европейских стран.  «Он [Козловскис] призвал все государства-члены ЕС всерьез осознать опасность, считая моральным долгом отказаться от такой услуги [выдачи виз россиянам]», — сообщает латвийское агентство Delfi. Сам министр на примере собственной страны заявил, что Латвия сталкивается с большим количеством нарушителей границ. Он также заявил об актах саботажа со стороны туристов.  В последнее время отношения между Латвией и Россией осложнились. Ранее Рихардс Козловскис призывал граждан Латвии избегать поездок в Россию и Белоруссию, подчеркивая возможность быстрого закрытия границ в случае угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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