Утвержден логотип празднования одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с РФ

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В качестве палитры для нового логотипа были выбраны цвета российского триколора
В качестве палитры для нового логотипа были выбраны цвета российского триколора Фото:

Власти Крыма утвердили официальный логотип для празднования одиннадцатой годовщины воссоединения региона с Россией. Об этом объявило министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

«Официальный логотип празднования утвержден», — сообщили в министерстве, передает ТАСС. В этом году для создания дизайна был выбран первоначальный вариант логотипа, который не содержал ни слоганов, ни цифр.

Логотип представляет собой очертания Крыма на географической карте с надписью «Крымская весна». Для его создания выбрали цвета российского триколора, что символизирует единство с Россией.

21 марта 2014 года Федеральное собрание Российской Федерации ратифицировало договор, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, о включении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. В ответ на это, Украина заявила о непризнании Крыма как составной части Российской Федерации.

Новый логотип Республики Крым
Новый логотип Республики Крым
Фото:

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Власти Крыма утвердили официальный логотип для празднования одиннадцатой годовщины воссоединения региона с Россией. Об этом объявило министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. «Официальный логотип празднования утвержден», — сообщили в министерстве, передает ТАСС. В этом году для создания дизайна был выбран первоначальный вариант логотипа, который не содержал ни слоганов, ни цифр. Логотип представляет собой очертания Крыма на географической карте с надписью «Крымская весна». Для его создания выбрали цвета российского триколора, что символизирует единство с Россией. 21 марта 2014 года Федеральное собрание Российской Федерации ратифицировало договор, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, о включении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. В ответ на это, Украина заявила о непризнании Крыма как составной части Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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