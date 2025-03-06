Утвержден логотип празднования одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с РФ

Власти Крыма утвердили официальный логотип для празднования одиннадцатой годовщины воссоединения региона с Россией. Об этом объявило министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
«Официальный логотип празднования утвержден», — сообщили в министерстве, передает ТАСС. В этом году для создания дизайна был выбран первоначальный вариант логотипа, который не содержал ни слоганов, ни цифр.
Логотип представляет собой очертания Крыма на географической карте с надписью «Крымская весна». Для его создания выбрали цвета российского триколора, что символизирует единство с Россией.
21 марта 2014 года Федеральное собрание Российской Федерации ратифицировало договор, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, о включении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. В ответ на это, Украина заявила о непризнании Крыма как составной части Российской Федерации.
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