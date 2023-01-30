Правительство решило, как реализовать ответ Путина на санкции Запада

Кабмин разъяснил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть

31 января 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Ограничения на поставку российской нефти вступят в силу с 1 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В российском правительстве утвердили порядок исполнения указа президента России Владимира Путина о запрете экспорта нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок. Постановление несколькими днями ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Министерству энергетики до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт», — указано в документе . Он опубликован на портале правовой информации. При этом торговые компании отрасли будут предоставлять регулярные отчеты о контрактах и ценах, а также данные мониторинга «неприменения механизма фиксации» цен до конечного покупателя. Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил поставку российских нефтепродуктов иностранным лицам, если в соглашениях предусмотрена какая-либо фиксация предельной цены. Уточнялось, что поставки нефти и нефтепродуктов могут осуществляться по спецразрешению лидера государства. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.

В российском правительстве утвердили порядок исполнения указа президента России Владимира Путина о запрете экспорта нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок. Постановление несколькими днями ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Министерству энергетики до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт», — указано в документе. Он опубликован на портале правовой информации. При этом торговые компании отрасли будут предоставлять регулярные отчеты о контрактах и ценах, а также данные мониторинга «неприменения механизма фиксации» цен до конечного покупателя. Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил поставку российских нефтепродуктов иностранным лицам, если в соглашениях предусмотрена какая-либо фиксация предельной цены. Уточнялось, что поставки нефти и нефтепродуктов могут осуществляться по спецразрешению лидера государства. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.