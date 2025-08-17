Стас Пьеха получил травму копчика на концерте в Нижнем Новгороде

Певец Стас Пьеха получил травму копчика во время выступления на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сам певец.
«Максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы еще больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик» — приводит слова Пьехи интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Артист пояснил, что после концерта у него появились не только физические травмы, но и трудности с восстановлением эмоционального состояния. По его словам, после такого насыщенного выступления он перестал спать по ночам.
