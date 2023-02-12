Глава МИД Венгрии: Европарламент — одна из самых коррумпированных организаций

12 февраля 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Коррупционные скандалы понизили уровень доверия к Европарламенту до нуля, заявил Петер Сийярто Фото: Официальный сайт Европарламента Коррупционные скандалы, а также принятие резолюций, которые не отвечают интересам Европы, показывают всю сущность Европарламента, основанную на коррупции. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Коррупционные скандалы опустили доверие к Европарламенту практически до нуля», — передает слова Сийярто РИА Новости. Он добавил, что все ранее принятые резолюции и решения Европарламента шли Европе во вред. Позиция Будапешта продолжает основываться на сопротивлении санкциям против России и отправке оружия на Украину, заключил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял коррупционный скандал, произошедший в Европарламенте. В центре скандала оказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая обвиняется в хищении средств на вакцинацию, передает «Царьград». Также в отставку ушла глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Мари Арена из-за подозрений в участии в коррупционных схемах при организации чемпионата мира по футболу в Катаре, пишет деловое издание «Взгляд».

Коррупционные скандалы, а также принятие резолюций, которые не отвечают интересам Европы, показывают всю сущность Европарламента, основанную на коррупции. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Коррупционные скандалы опустили доверие к Европарламенту практически до нуля», — передает слова Сийярто РИА Новости. Он добавил, что все ранее принятые резолюции и решения Европарламента шли Европе во вред. Позиция Будапешта продолжает основываться на сопротивлении санкциям против России и отправке оружия на Украину, заключил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял коррупционный скандал, произошедший в Европарламенте. В центре скандала оказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая обвиняется в хищении средств на вакцинацию, передает «Царьград». Также в отставку ушла глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Мари Арена из-за подозрений в участии в коррупционных схемах при организации чемпионата мира по футболу в Катаре, пишет деловое издание «Взгляд».