Президент Польши пообещал срочно обучить ВСУ управлять танками Leopard

13 февраля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда рассказал, что ВСУ тренируются в Свентошуве Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша научит украинских солдат управлять немецких танками Leopard примерно за месяц. Об этом рассказал президент страны Анджей Дуда. «Украинские солдаты уже тренируются в Свентошуве на танках Leopard. Это обучение продлится более месяца. Помимо украинцев здесь также обучаются солдаты-инструкторы из Канады и Норвегии», — цитирует Дуду «Польское радио». Украина получит немецкие танки Leopard от Германии и других западных стран. В Минобороны Германии заявляли, что ВСУ начнут пользоваться танками спустя месяцы. Берлин пообещал Украине 14 экземпляров. Еще 14 немецких танков отправит Польша, передает Nation News. Германия также обучает ВСУ пользоваться танками, пишет RT.

Польша научит украинских солдат управлять немецких танками Leopard примерно за месяц. Об этом рассказал президент страны Анджей Дуда. «Украинские солдаты уже тренируются в Свентошуве на танках Leopard. Это обучение продлится более месяца. Помимо украинцев здесь также обучаются солдаты-инструкторы из Канады и Норвегии», — цитирует Дуду «Польское радио». Украина получит немецкие танки Leopard от Германии и других западных стран. В Минобороны Германии заявляли, что ВСУ начнут пользоваться танками спустя месяцы. Берлин пообещал Украине 14 экземпляров. Еще 14 немецких танков отправит Польша, передает Nation News. Германия также обучает ВСУ пользоваться танками, пишет RT.