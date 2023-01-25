Министр обороны Германии: ВСУ начнут использовать танки Leopard 2 спустя месяцы

Борис Писториус: через 3 месяца ВСУ начнут использовать танки Leopard 2
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НАТО. Москва, зима, леопард, нато, танк
ВСУ начнут использовать танки через 3 месяца, заявил Борис Писториус Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины начнет использовать танки Leopard 2 примерно через 3 месяца. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Танки Leopard 2 могут быть введены в эксплуатацию в Украине примерно через три месяца», — заявил Писториус, его слова приводит британская газета The Guardian. Он также добавил, что перед отправкой танков Украине солдаты ВСУ пройдут обучение.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в ФРГ заявили об отправке 14 танков Leopard 2 Украине. Решение о поставках немецких танков принималось с тем условием, что США отправят свои M1 Abrams. «Федеральное агентство новостей», со ссылкой на источник, отмечает, что поставка американских танков займет не менее года.

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Армия Украины начнет использовать танки Leopard 2 примерно через 3 месяца. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Танки Leopard 2 могут быть введены в эксплуатацию в Украине примерно через три месяца», — заявил Писториус, его слова приводит британская газета The Guardian. Он также добавил, что перед отправкой танков Украине солдаты ВСУ пройдут обучение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января в ФРГ заявили об отправке 14 танков Leopard 2 Украине. Решение о поставках немецких танков принималось с тем условием, что США отправят свои M1 Abrams. «Федеральное агентство новостей», со ссылкой на источник, отмечает, что поставка американских танков займет не менее года.
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