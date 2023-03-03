Военкор Коц: миллионер с Рублевки командует артиллеристами на СВО

Бизнесмен потратил крупные суммы для оснащения своего подразделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Сватовском направлении одним из артиллерийских дивизионов командует миллионер с Рублевки, который в прошлом окончил военное училище. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«54-летний Юрий Михайлович — успешный бизнесмен. Но за плечами у него — Суворовское училище, затем — военный вуз, служба в советской, а впоследствии — российской армии в лихие годы, расформирование части, увольнение, бизнес с нуля…», — пишет Александр Коц в telegram-канале.

Военкор отмечает, бизнесмен поменял особняк на подвалы в районе Кременной и потратил крупные суммы для оснащения своего подразделения. Сейчас в его состав входят пушки «Гиацинт», гаубицы Д-30, «Грады» и минометы.

Сам Юрий Михайлович отмечает, что решение отправится на передовую появилось после первого этапа СВО. «Я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу пригодятся и здесь», — говорит бизнесмен.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида.