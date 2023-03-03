Военкор Коц: миллионер с Рублевки командует артиллеристами на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Бизнесмен потратил крупные суммы для оснащения своего подразделения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Сватовском направлении одним из артиллерийских дивизионов командует миллионер с Рублевки, который в прошлом окончил военное училище. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«54-летний Юрий Михайлович — успешный бизнесмен. Но за плечами у него — Суворовское училище, затем — военный вуз, служба в советской, а впоследствии — российской армии в лихие годы, расформирование части, увольнение, бизнес с нуля…», — пишет Александр Коц в telegram-канале.

Военкор отмечает, бизнесмен поменял особняк на подвалы в районе Кременной и потратил крупные суммы для оснащения своего подразделения. Сейчас в его состав входят пушки «Гиацинт», гаубицы Д-30, «Грады» и минометы.

Сам Юрий Михайлович отмечает, что решение отправится на передовую появилось после первого этапа СВО. «Я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу пригодятся и здесь», — говорит бизнесмен.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Сватовском направлении одним из артиллерийских дивизионов командует миллионер с Рублевки, который в прошлом окончил военное училище. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. «54-летний Юрий Михайлович — успешный бизнесмен. Но за плечами у него — Суворовское училище, затем — военный вуз, служба в советской, а впоследствии — российской армии в лихие годы, расформирование части, увольнение, бизнес с нуля…», — пишет Александр Коц в telegram-канале. Военкор отмечает, бизнесмен поменял особняк на подвалы в районе Кременной и потратил крупные суммы для оснащения своего подразделения. Сейчас в его состав входят пушки «Гиацинт», гаубицы Д-30, «Грады» и минометы. Сам Юрий Михайлович отмечает, что решение отправится на передовую появилось после первого этапа СВО. «Я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу пригодятся и здесь», — говорит бизнесмен. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...